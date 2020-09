Universiteit Antwerpen vraagt studenten om niet in te gaan op versoepelingen Veiligheidsraad: "We maken ons zorgen" 

De Universiteit van Antwerpen vraagt aan haar studenten om niet in te gaan op de versoepelingen die de Veiligheidsraad gisteren aankondigde. "Ons advies is om nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo’n nauwe contacten met elkaar aan te knopen", klinkt het. De brief werd ondertekend door rector Herman Van Goethem, door wetenschappers Herman Goossens, Pierre Van Damme en Erika Vlieghe en door de decaan van de faculteit Geneeskunde Guy Hubens.