UZ Gent heeft dringend extra mensen nodig voor coronatests en zoekt ook nog proefpersonen voor coronavaccin

Er zijn intussen al 20 administratieve medewerkers geselecteerd. "Nu zoeken we nog mensen voor in onze labs", zegt diensthoofd van het lab Bruno Verhasselt. "Laboranten, of mensen die een masteropleiding wetenschappen achter de rug hebben en ook in het lab kunnen meewerken."

De deadline is begin volgende maand, dus het is wel heel dringend, benadrukt Verhasselt. Wie geïnteresseerd is, moet zich dan ook zo snel mogelijk kandidaat stellen. Dat kan via deze link.