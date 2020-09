Vivaldi-partijen komen bijeen onder leiding van coformateurs Magnette en De Croo

Gisteravond heeft koning Filip Paul Magnette en Alexander De Croo aangeduid als coformateurs. "Laat ons zeggen dat het er meest consensus was voor deze piste", zei SP.A-voorzitter Conner Rousseau voor hij binnenging.

"Formateurs zijn formateurs, de rest van de casting moet nog besproken worden", aldus CD&V-voorzitter Joachim Coens. "We zitten hier om te praten over de vorming van een goed regeerakkoord waarin het gaat over de zaken waar de mensen van wakker liggen, zoals de gezondheidszorg, de verhoging van de koopkracht, enz...".