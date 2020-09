Voedselagentschap FAVV roept broodproducten met sesamzaad terug

Het gaat onder meer over verschillende broodbakmixen, en bagels met sesamzaad. Het Voedselagentschap vraagt om de getroffen producten terug te brengen naar de winkel.

"De betroffen stock van sesamzaden is meteen geblokkeerd, maar helaas is een deel ervan terechtgekomen in een aantal producten. We onderzoeken nog verder welke producten en waar die terechtgekomen zijn" zegt Hélène Bonte van het Voedselagentschap. Er is niet meteen een probleem voor de volksgezondheid. Alleen iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren, kan op langere termijn schadelijke gevolgen ondervinden.

De lijst van de producten is te vinden op de website van het FAVV.