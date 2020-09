Vzw Homie ving sinds oprichting een jaar geleden 16 thuis- en dakloze jongeren op: "Vier keer meer dan verwacht"

"Het project is uit zijn voegen gebarsten", zegt Musti Önlen, oprichter van de vzw Homie. "We hopen dat we het nu ook nog kunnen verduurzamen. We zetten heel hard in op de noden van dak- en thuisloze jongeren. Dat zijn vaak jongeren die met verschillende problemen kampen. Momenteel werken we vanuit onze overtuiging en passie. Maar net omdat we maatschappelijke noden opvolgen, wat eigenlijk de taak is van het bestuur, zou het goed zijn om daar steun voor te krijgen, bijvoorbeeld door daar een medewerker op te zetten. Ik hoop dat we het project ook kunnen uitbreiden naar andere steden en gemeenten om nog meer dak- en thuisloze jongeren te kunnen helpen. Ik wil ook daar de buurtbewoners erbij betrekken. Zo maak je een sociale context voor de jongeren en dat is heel belangrijk voor hen. Zo motiveer je hen om de zaken aan te pakken zodat ze weer op hun pootjes terechtkomen", besluit Musti.