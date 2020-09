Wat is die piep in mijn oren en hoe raak ik er weer vanaf? Alle antwoorden over tinnitus

Iedereen heeft het wellicht al eens meegemaakt: een piep of ruis in de oren. Meestal nadat je te lang aan te veel lawaai bent blootgesteld. Maar bij ongeveer 1 op de 10 mensen gaat het oorsuizen niet meer vanzelf weg. Hoe komt dat? Heeft iedereen er evenveel last van en wat kan je er aan doen? En waarom is het vaak een verdomd irritant piepgeluid? Audiologe Laure Jacquemin (UAntwerpen) beantwoordt al jouw vragen in een nieuw college van "De universiteit van Vlaanderen"