Na "Pano": Wouter Beke (CD&V) belooft extra geld voor mensen die persoonsgebonden budget nodig hebben

Het Vlaams ABVV dringt andermaal aan op een kritische evaluatie van het systeem van de persoonsvolgende financiering. "Die was ook beloofd in het Vlaams regeerakkoord, maar is er nog steeds niet gekomen", zegt algemeen secretaris Caroline Copers. "Sinds corona is die evaluatie alleen maar dringender geworden."

"We zien dat de wachtlijsten met het huidige systeem alleen maar langer worden en dat niemand er beter van wordt. Het tekort aan middelen blijft het belangrijkste probleem", aldus Copers. "We waarschuwen er voor om dit systeem zomaar over te planten op ouderenzorg of thuiszorg."