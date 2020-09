Zaventemse basisschool bijna volledig dicht na coronabesmettingen

Het is stil aan de poort van de gemeentelijke basisschool in Sint-Stevens-Woluwe. De voorbije dagen raakten vijf kinderen en een toezichthouder er besmet met het coronavirus, waardoor de meeste leerlingen nu afstandsonderwijs moeten volgen. "Twee derde van de leerlingen moeten nu thuis les volgen", zegt schepen van Onderwijs Dirk Philips. (Open VLD) "Concreet betekent dat dat alle leerlingen vanaf het derde leerjaar opnieuw afstandsonderwijs krijgen. Enkel de kleuters van de derde kleuterklas en de eerste graad van het lager onderwijs kunnen nog op de school terecht. Al is er voor hen voorlopig geen voor- en naschoolse opvang omdat alle toezichthouders ook in quarantaine zitten."