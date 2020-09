"Zonder bijsturing maatregelen stevenen we af op slechte sequel van eerste golf"

Het is een goede zaak dat de Nationale Veiligheidsraad wil rationaliseren in de coronamaatregelen en wil snoeien in de vele lokale richtlijnen. Dat men tegelijk de perceptie heeft gecreëerd dat alle maatregelen versoepeld kunnen worden, is echter catastrofaal. Dat schrijven voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische spoedartsen (BeCEP) Jan Stroobants en voorzitter van Domus Medica Roel Van Giel in een open brief. "Zonder bijsturing van de maatregelen stevenen we af op een vermijdbare slechte sequel van de eerste golf", zeggen ze.