Zuid-Koreaan vermoord en verbrand door Noord-Koreaanse leger

Enkele maanden geleden al verspreidde de overheid in Pyongyang het verhaal dat een teruggekeerde overloper uit Zuid-Korea het coronavirus het land had binnengebracht. Dat was de eerste keer dat Noord-Korea toegaf dat er een coronauitbraak was binnen zijn grenzen. Op 10 oktober is er in Pyongyang een grote militaire parade gepland ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de regerende Arbeiderspartij.