Zwevegem verbiedt vrachtwagens in gevaarlijke straat op weg naar school

Een meisje van 12 stierf vrijdag nadat ze met haar fiets onder een vrachtwagen was beland die haar wilde inhalen. Er kwam toen veel kritiek op de situatie in de Bekaertstraat. Dat is een belangrijke weg naar school in Zwevegem en er is geen fietspad.

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) stelde voor om er als testcase een fietsstraat van te maken. Daar mag je fietsers niet inhalen. Maar op het schepencollege viel er dus een andere beslissing. Mogelijk komen er eind dit jaar wel fietsstraten in Zwevegem.