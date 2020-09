120.000 jaar oude menselijke voetafdrukken in Saudische meerbedding zijn oudste ooit gevonden buiten Afrika

Zo kwam men tot een ouderdom van 120.000 jaar, en die valt in de periode die bekend staat als het Eemien, het laatste interglaciaal. Dat was een warmere periode voor de laatste IJstijd, waarin het Arabisch Schierland een relatief vochtig klimaat kende. Het was ook een belangrijke periode in de prehistorie van de mens.



Veranderingen in het milieu gedurende dat laatste interglaciaal zullen mensen en dieren toegelaten hebben zich te verspreiden in wat anders woestijnen zouden geweest zijn, woestijnen die in de drogere periodes normaal gezien werken als grote barrières tegen de verspreiding.

Fossiele en archeologische aanwijzingen tonen aan dat die gewijzigde omstandigheden ook de verspreiding van mensen vanuit Afrika naar de Levant vergemakkelijkt hebben in deze periode.

En de datering vormt ook een bevestiging voor het feit dat de afdrukken gemaakt zijn door Homo sapiens, de moderne mens, en niet door Homo neanderthalensis. "Het is slechts na het laatste interglaciaal, met het terugkeren van koudere omstandigheden, dat we doorslaggevende aanwijzingen hebben voor neanderthalers die het gebied intrekken", zei Stewart. "Het meest waarschijnlijke is dan ook dat de voetafdrukken afkomstig zijn van mensen, Homo sapiens." Ook de vorm van de afdrukken en de schatting van het gewicht van de mensen die ze gemaakt hebben, stemmen beter overeen met moderne mensen dan met neanderthalers.

"De aanwezigheid van grote dieren als olifanten en nijlpaarden, samen met open graslanden en grote watervoorraden, kan van Noord-Arabië een bijzonder aantrekkelijke plaats gemaakt hebben voor mensen die tussen Afrika en Eurazië reisden", zei mede-auteur Michael Petraglia van het Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. De bevindingen van de studie benadrukken het belang van het Arabisch Schiereiland voor de menselijke prehistorie, zo besluiten de onderzoekers.

De studie van de onderzoekers uit Duitsland, het VK, Noorwegen, Spanje, Australië, Saudi-Arabië en de VS is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op de studie en een persbericht van het Max-Planck-Institut für chemische Ökologie.