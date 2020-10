15 studenten starten opleiding pianostemmen in Ruiselede, Herr Seele doet het al 42 jaar

Een piano kan anno 2020 elektronisch gestemd worden. “Dat toestel doet het echt perfect", vervolgt Herr Seele, "maar maar ik ben daar te fier voor. Ik doe het nog op het gehoor. Een piano heeft 88 toetsen. Er zijn tussen de 300 en de 400 snaren en die moeten dus perfect gestemd worden."

“Je kan er zeker van leven”, zegt Herr Seele. “Ik stemde er 1 per dag en daarnaast was ik kunstenaar. Ik vroeg toen 80 euro. Zo kwam ik financieel perfect rond. Het fijne is dat je die job overal ter wereld kan doen. Ik ben begonnen in Nieuw-Zeeland, waar ik werd rondgevlogen met een vliegtuig van klant tot klant. Ik werkte ook nog in Genève. Ik kreeg er een wagen en een appartement bij. Het is een universele taal", besluit hij.