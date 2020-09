Alle regeringen van ons land bereiken samen akkoord over actieplan tegen racisme: "Blijft groot probleem"

"Het is bijzonder positief dat we met alle overheden van het land samenwerken aan het plan", aldus federaal minister voor Gelijke Kansen Nathallie Muylle (CD&V). "Jaar na jaar stijgt het aantal meldingen dat het gelijkekansencentrum Unia ontvangt over racisme. We kunnen er niet omheen dat racisme een groot probleem blijft."