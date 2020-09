Bankkantoor waar ramkraak gebeurde nog hele tijd dicht, schade groter dan gedacht

Het bankkantoor hoopt wel zo snel mogelijk de klanten weer te kunnen helpen. "De herstellingswerken gaan jammer genoeg even duren. Ook het ter beschikking stellen van geld via de automaat zal nog even duren. Maar we hopen toch zo snel mogelijk een normale dienstverlening qua advies te kunnen verlenen aan onze klanten, wel in een kantoor dat nog niet helemaal hersteld is ", zegt Ortwin De Vliegher.