België schenkt 40 ziekenwagens aan Rwanda

De 40 voertuigen werden overhandigd aan de Rwandese minister van Gezondheid door de Belgische ambassadeur Benoit Ryelandt. Het oorspronkelijke plan in het bilaterale meerjarenplan dat in april vorig jaar werd getekend, was dat er gedurende vier jaar elk jaar tien ambulances zouden worden geleverd. Maar eind vorig jaar besliste België om ze meteen allemaal tegelijk te leveren. Gezondheidszorg is een belangrijke pijler van de ontwikkelingssamenwerking, België besteedt er in Rwanda alleen al 45 miljoen euro aan, of 40 procent van de hele samenwerking met dat land.

