Brussel breidt alcoholverbod uit: "Klok rond en ook buiten voetgangerszone verbod" 

Vanaf 5 oktober is het de klok rond verboden om in de Brusselse voetgangerszone nog alcohol in het openbaar te drinken. Het is wel nog toegelaten alcohol te kopen in een winkel of te drinken op een terras. Ook in twee andere wijken geldt nu het alcoholverbod. Het gaat om de Alhambrawijk en de buurt rond de Vismarkt. Het verbod geldt voor een periode van een jaar.