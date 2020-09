Burgemeester roept jongeren Blankenberge op om zich bij de minste twijfel te laten testen

Het virus zou beginnen circuleren zijn in 2 à 3 vriendengroepjes in Blankenberge. Enkele leiders van Scouts en Gidsen raakten besmet, net als hun vrienden. Het virus raakte ook bij voetbalploeg Sporting Club. Een speler van de beloften en nog enkele leden van de club hebben corona.

Tientallen kinderen moesten preventief van school. Ze zitten intussen in quarantaine. Zij kwamen allemaal via een bepaalde weg in contact met een besmet persoon.

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vraagt om uiterst waakzaam te blijven. “Wie nog maar de minste kriebel in de keel heeft, laat zich beter testen. Alleen zo kunnen we het virus zo snel mogelijk indammen. Paniek is helemaal niet nodig. We vermoeden dat we er nog relatief snel bij zijn. Jongeren die zich aangesproken voelen en denken dat ze een risico vormen, blijven beter even weg bij grootouders en andere kwetsbare personen.”