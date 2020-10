Burgemeester van Ledegem kritisch over regeringsdeelname van CD&V: “Wij passen niet in die Vivaldi-coalitie”

Dochy is ook burgemeester van Ledegem. “Mensen spreken me daar over aan, ja. We moeten rechtlijnig zijn. Ik heb daar goede ervaringen mee in de politiek. We hebben gezegd dat we in een regering stappen wanneer er een Vlaamse meerderheid is. Nu is dat niet het geval, dus moeten we dat niet doen. Er wordt ook gezegd dat we een aanhangwagentje van N-VA zijn, dat is helemaal niet zo. Maar we mogen ook geen aanhangwagentje van Open VLD zijn, want zij zijn de gesprekken opgestart voor een regering zonder Vlaamse meerderheid.”

De CD&V'er is ervan overtuigd dat er plaats is voor een centrumrechtse partij. “We moeten aansluiting vinden bij de grondstroom van Vlaanderen, die aansluit bij de hardwerkende West-Vlamingen. Maar deelname aan de coalitie kan zich vooral tegen ons keren. Zeker omdat we mathematisch overbodig zijn en het gekibbel nu al begonnen is.”

Zal Dochy niet op het matje geroepen wordenvoor zijn beklag in de media? “Ik zou niet weten door wie. Je moet de dingen durven benoemen, intern spreken we er hier ook zo over.”