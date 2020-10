Buurtbewoners dienen meer dan 4.200 bezwaarschriften in tegen megastallen in Borgloon

De buurtbewoners betreuren dat er plannen zijn voor de bouw van enkele megastallen in Gors-op-Leeuw. "Om de 6 à 7 weken zijn kippen rijp om te slachten", zegt Dominique Kempeneers van het actiecomité Stop Megastallen. "Als je dat uitrekent, kom je voor de kippen alleen al aan 630.000 kippen per jaar, en voor de varkens aan 11.000." Eén kilometer verderop in Kortessem heeft een andere boer plannen voor gelijkaardige megastallen. "Daar loopt ook al een procedure tegen. In die kippenstal zullen jaarlijk 1.250.000 kippen worden vetgemest. Dat is toch een beetje te veel van het goede."