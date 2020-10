Buurtbewoners over Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren: "Wat er ook beslist wordt, wij gaan dat niet meer meemaken"

Voor de buurtbewoners is het vooral belangrijk dat er snel iets gedaan wordt aan de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren, want het dossier sleept al enkele tientallen jaren aan. "Of er nu een tunnel komt of niet, ik zou alles goedvinden", zegt een van de buurtbewoners. "Maar het moet heel dringend gebeuren, want ik ben het beu om daar elke dag in de file te staan."

"Ik kom juist van Lommel en het is echt een ramp om over die baan te rijden", springt iemand anders bij. "Een tunnel mag er dus gerust komen." "Het sleept al zolang aan. Een oplossing? We gaan dat toch niet meer meemaken, dat geloof ik niet", besluit een andere buurtbewoner.