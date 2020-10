Chrysostomos in Spectrumcollege Lummen wordt nu al uitgesteld: “We willen een zo normaal mogelijke viering”

Traditiegewijs vieren de zesdejaars van het middelbare onderwijs in Vlaanderen 100 dagen voor het einde van het schooljaar dat ze binnenkort de schoolbanken van het middelbare onderwijs mogen verlaten. Door het coronavirus was er bij het Spectrumcollege in Lummen echter de vrees dat er geen volwaardige viering mogelijk zou zijn in januari. "We hebben daarom besloten om onze Chrysostomos te verplaatsen naar 21 mei", zegt directeur Joris Verboven.