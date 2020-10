Vakbond bezorgd over toestand busfabrikant Van Hool: “Als dit blijft duren is een collectief ontslag onvermijdbaar”

Het bedrijf Van Hool, in Koningshooikt bij Lier, is zwaar getroffen door de coronacrisis. Doordat het bustoerisme volledig stil ligt, is de productie van bussen enorm gedaald. “Vroeger produceerden wij ongeveer 2 bussen per dag, nu is dat er nog maar 1 per week. Dat zegt genoeg” zegt Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal regio Mechelen-Kempen.