Destelbergen krijgt een nieuwe gemeenteschool: “De oude school was te klein”

“In de meerjarenplanning van Destelbergen is 7 miljoen euro voorzien voor het project”, zegt Demeyer nog. “Het zal nog wel even duren voordat alles klaar is. Aan het einde van 2021 willen we een definitief ontwerp hebben om dan in september 2024 de school klaar te hebben.”

Achter de school komt ook nog een open groene vlakte met een sportveld waar iedereen welkom is.