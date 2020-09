Directeur jeugdinstelling Mol: "Nieuwe lockdown absoluut vermijden voor onze jongeren"

In gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol zitten zo'n 120 jongeren op bevel van de jeugdrechter. Het is een gesloten instelling, maar toch was de impact van de algemene lockdown in het voorjaar erg zwaar. Jongeren konden geen bezoek meer ontvangen, mochten in de week niet meer naar school en in het weekend niet meer naar huis en alle programma’s werden opgeschort.

Directeur Geert Bots hoopt dus dat er nooit meer zo'n lockdown komt: "Ik hoop dat we die ingrijpende maatregelen in de toekomst echt wel kunnen vermijden. Dat we meer specifiek aandacht kunnen hebben voor die jongeren. Het is sowieso een heel kwetsbare doelgroep. Het zijn jongeren die vaak heel wat hebben meegemaakt. We moeten daar heel voorzichtig mee omgaan, want ze worden heel snel uit balans gebracht. Ik denk dat het heel belangrijk gaat zijn dat we daar de nodige ondersteuning en zorg voor voorzien."