Discotheek Millenium in Herselt wordt café Millenium door coronacrisis

Heel veel zal er niet veranderen in Discotheek Millenium. "De muziek en de lichtshow blijven hetzelfde. We hebben de infrastructuur een beetje aangepast om coronaproof te kunnen werken en er is een nieuw verluchtingsysteem geplaatst", zegt uitbater Patrick Wouters. "Klanten mogen niet rechtstaand dansen, maar we hopen dat ze dat wel zullen doen al zittend op hun stoel"