Dit jaar geen Sint-Maartenvuren in Retie: "Zo'n volksfeest in coronatijden organiseren gaat niet"

In veel gemeenten in de provincie Antwerpen is 11 november Sint-Maartendag. Overdag zingen kinderen er van deur tot deur en in Retie komt daar 's avonds nog de traditie van de Sint-Maartenvuren bij. Dat zijn vreugdevuren waarbij mensen hun snoeihout kunnen laten branden.

"Maar voor de verschillende comités die de feestelijkheden organiseren, is het niet te doen om alles goed geregeld te krijgen", zegt burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie). "Het is echt een volksbijeenkomst, waarbij mensen verbroederen en iets drinken. Dan moet je al gaan werken met de strenge horecaregels met onder andere de registratieplicht en moeten we nodige afstand tussen bubbels kunnen garanderen, maar dat gaat niet."

Voor de zangtraditie is de gemeente op zoek naar een coronaveilig alternatief. Wie door de afgelasting plots met een overschot aan snoeihout zit, kan vanaf januari gratis terecht in het containerpark.