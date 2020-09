Drukke studentenavond in Kortrijk: "Soms is het wat té druk"

In het studentencafé ’t Kanon heeft de zedenmeester van de studentenclub meer dan andere jaren de handen vol om alles veilig te houden. Stiene en Liese zijn al vier nachten op stap. “We zijn een sociale club maar soms gaat het te ver, zien we zelf ook wel."

"We zijn jong en we willen onze vrienden zien", vindt Sofie. "Het is drukker dan in de eerste week vorig jaar. We willen uitgaan en niet langer stilzitten. Je voelt en ziet dat studenten de regels willen volgen maar soms gaan we ook af en toe over het randje." De cafébazen en de leiding van de studentenclub deden moeite om alles coronaveilig te houden. "Ze komen tussen om de studenten eraan te herinneren dat ze op hun stoel moeten blijven zitten."

In Brugge hebben de studenten van hogeschool Howest het nieuwe jaar ingezet met een avondje openluchtcinema. Ze kregen daar gratis frietjes bij. Dat was een alternatief voor de "Student Welcome".