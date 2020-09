Ecuador wil ex-president uit België weghalen

Voormalig president Correa werd recent veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor onder meer corruptie, en die celstraf werd woensdag bevestigd. Een "red notice" is een verzoek van een land om een gezocht persoon op te sporen en op te pakken, maar het is niet het zelfde als een aanhoudingsbevel. Tot dusver heeft de internationale politieorganisatie zich in dit dossier terughoudend opgesteld. Donderdagavond was Correa alvast nog niet toegevoegd aan de red notices-pagina op de Interpolwebsite.

Correa zegt het slachtoffer te zijn van politieke vervolging. Een Ecuadoraanse rechtbank beval woensdag de arrestatie van Correa en 17 anderen die schuldig bevonden zijn aan corruptie. Correa, die president was van 2007 tot 2017, had eerder al aangekondigd zich kandidaat te willen stellen voor het vicepresidentschap, bij de verkiezingen die voor februari volgend jaar gepland staan. De recente beslissing van de rechtbank verbiedt hem echter een politiek mandaat op te nemen.

Voorlopig verblijft Correa in ons land, omdat zijn echtgenote een Belgische is.