Oppositiepartij PVDA biedt 'eerste hulp bij parkeren' in Genk, uit protest tegen 700.000 euro aan boetes

PVDA vindt dat de stad die 700.000 euro aan boetes moet terugbetalen. Maar daar wil de stad niet op ingaan. Schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V): "In juni, bij het invoeren van het nieuwe systeem hebben we geen boetes geïnd, om mensen te laten wennen aan het nieuwe systeem. Ik denk dat wie nu een boete heeft gekregen, dan toch best even bijstand vraagt aan familie of vrienden. Zo ingewikkeld is zo'n automaat ook niet hé, zo staan er ook in Hasselt, zo staan er 300.000 in de hele wereld." Dhoore belooft wel om de inwoners te blijven informeren over het nieuwe parkeersysteem.