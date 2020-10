Geneeskundige wereld komt met plan om patiëntenstroom beter aan te pakken: geen voorschrift voor griepvaccinatie en één ziektebriefje voor iedereen

Ook de huidige patiëntenstroom willen de drie geneeskundige organisaties anders aanpakken. “Patiënten die contact hebben gehad met iemand die positief testte, of die op reis gaan naar rode of oranje zones in het buitenland, moeten die daarna bij de huisarts zijn? vraagt Jos Vanhoof zich af. “Die patiënten moeten we naar testcentra en triageposten doorsturen. Daarom willen we het aanvraagformulier voor testregistratie vereenvoudigen. Dat formulier is nu heel ingewikkeld. Het is de bedoeling dat er een federaal registratieformulier komt dat de patiënt zelf kan invullen. De patiënten worden daarna automatisch doorgestuurd naar het juiste kanaal.”

“Testcentra en triageposten, die in maart opengingen, zijn op de meeste plaatsen nog altijd open. Daar kunnen we nu extra artsen en verpleegkundigen gaan inzetten voor de coronatesten. En we zijn ook met lokale overheden aan het bekijken hoe we later ook griepvaccinaties en coronavaccinaties op die manier kunnen aanpakken.”

Vanhoof hoopt dat de maatregelen zo snel mogelijk worden ingevoerd. “Er lopen gesprekken met de verschillende overheden en het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). We merken dat daar een enorme luisterbereidheid is, en denken dat we die concrete oplossingen vrij snel kunnen invoeren. Ik spreek dan over 14 dagen of drie weken. Het multi-attest krijgen we zo snel misschien niet voor mekaar, maar dat aanvraagformulier zeker wel.”