Genk wil langste groene gevel van Vlaanderen in Stalenstraat 

De stad stelt de planten ter beschikking, zal ook de tegels opbreken, en klimhulp leveren om die planten te begeleiden langs de gevels. De handelaars moeten de planten dan verzorgen.

Op die manier wil de stad de langste groengevel van Vlaanderen creëren, en dus de strijd aangaan met het Nike gebouw in Laakdal. Schepen Toon Vandeurzen (CD&V): "Nike heeft een groengevel met een lengte van 1,3 kilometer. Het stuk Stalenstraat dat we willen vergroenen is 800 meter lang, als we dan langs beide zijden tellen komen we aan 1,6 kilometer vergroening."