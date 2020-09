Gentse kotstudenten hebben geen doktersattest meer nodig voor coronatest in AZ Jan Palfijn

Coddens beseft dat er daarvoor meer testcapaciteit nodig is. "Daarom hebben we de openingsuren van het testcentrum aangepast. Vanaf maandag is het open van 8 uur tot 20 uur. Nu is dat maar tot 16 uur. Door die extra uren, kunnen we de capaciteit opdrijven van 150 naar 230 tests per dag." Bovendien, zegt Coddens, valt een andere doelgroep gedeeltelijk weg omdat de Nationale Veiligheidsraad niet langer aanbeveelt om je te laten testen wanneer je terugkomt van reis uit een oranje zone.