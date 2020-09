Gentse school werkt leerachterstand weg bij jongeren via computerspel in naschools programma

“In ons lab volgt de leerling - naast het reguliere aanbod van 32 lesuren per week - tot 17 uren extra na schooltijd. In die lesuren leren we leren en staan we nog eens stil bij de leerinhouden van de lagere school. Naast studiebegeleiding zetten we ook in op samenleven. We gaan met de leerlingen op zoek naar hun talenten. Zo zoeken we bijvoorbeeld samen naar een hobby. We zien vaak dat kinderen uit kwetsbare groepen geen structurele hobby’s hebben terwijl dat je sterker maakt in het leven. Ten slotte focussen we ook nog op het mentale welbevinden van de kinderen. We zetten bijvoorbeeld in op samen koken.”