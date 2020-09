Gewapende mannen kapen helikopter in Deurne, vermoedelijk voor ontsnappingspoging in gevangenis van Vorst

Het verhaal begon op de luchthaven van Deurne, waar gewapende mannen een helikopterpilote bedreigden en de opdracht gaven om richting de gevangenis van Vorst in Brussel te vliegen, vermoedelijk voor een ontsnappingspoging.

De helikopterpilote is effectief tot boven de gevangenis gevlogen, maar om een of andere reden ging het plan van de gewapende mannen niet door. Hierop is het toestel doorgevlogen en is het geland op een carpoolparking in Hélécine, in Waals-Brabant. Daar zijn de drie gewapende mannen uitgestapt.

Vervolgens is de pilote doorgevlogen naar de luchthaven van Melsbroek, waar nu een sporenonderzoek plaatsvindt.