Het internaat is geen aanhangsel van de jeugdrechtbank

Mijn tweede verhaal is vers van de pers. Dit gaat over Nadir, 12 jaar jong. De aanmelding gebeurde al in juni. En toen was dat eigenlijk niet voor Nadir maar voor 2 (oudere) broers. In augustus, bij de rondleiding, bleek papa hier niet mee akkoord te gaan. En de njet van papa bleef ook een njet. Maar mijn rondleiding moet enigszins (te?) goed geweest zijn want de contextbegeleidster, wie ik trouwens helemaal niets verwijt, liet me weten dat dit een ideale oplossing zou zijn voor Nadir.

Waar de eerste avond en nacht goed verliepen, de tweede avond al enkele hindernissen vertoonde is er nooit een derde nacht geweest. Ik zou 2 pagina’s vol kunnen schrijven over de zaken die gebeurd zijn op dinsdag 8 september. Het pv van de politie omtrent mijn klacht tegen Nadir niet inbegrepen want dan zou ik aan een verhaal van 4 pagina’s komen.

Een klacht wegens het toebrengen van slagen en/of verwondingen. Een verklaring waarbij ik ook nog liet weten dat de broer van Nadir al internen van de eerste graad (12-13jr!) had komen bedreigen (verbaal en fysiek). Ik heb die bewuste dinsdagavond internen van de 1ste graad (nog eens 12-13 jr!) zien wenen omwille van hetgeen ze hadden zien gebeuren. En die het niet begrepen; het internaat, een tweede thuis op school. Die het niet begrepen dat er ook kinderen op het internaat zitten die dat eigenlijk niet willen.

Ik heb op dinsdagavond alle ouders van de bubbel van de eerste graad gecontacteerd om hen te laten weten dat er een spijtig voorval was gebeurd. En dat ik de jongere in kwestie aan de deur gezet heb. In mijn zestienjarige carrière als internaatbeheerder heb ik nog nooit dergelijk nieuws gecommuniceerd naar de andere ouders. Nogmaals, we schrijven 8 september. Eén week na de start van een nieuwe episode, één week na het moment waarbij zelfs sommige ouders nog moeten wennen aan het feit dat hun zoon op internaat zit. En dan krijg je dergelijke mail…