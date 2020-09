Vlaams minister Crevits begrijpt bezorgdheden over CD&V-deelname aan Vivaldi-regering: "Ook ik heb zorgen"

Wat moeten we nu denken over de bezorgdheden binnen CD&V? Huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem liet vorige week zijn ontevredenheid al blijken in De Standaard, er is die WhatsAppgroep waar verschillende burgemeesters verkondigen dat ze niet te spreken zijn over een Vivaldi-coalitie en ook in de Krant van West-Vlaanderen klinkt eenzelfde geluid bij Bart Dochy, Vlaams Parlementslid en burgemeester van Ledegem. "Mijn partij heeft niets te zoeken in een Vivaldi-coalitie zonder Vlaamse meerderheid", zegt hij.