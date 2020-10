Hoe lang kan een wielrenner in topvorm blijven? Coach Paul Van Den Bosch: "Dit corona-wielerseizoen is één groot experiment"

"We beleven dit jaar een zeer abnormaal wielerseizoen", zegt coach Paul Van Den Bosch in "Start Je Dag". "Normaal nemen renners veel meer rust tussen de wedstrijden om te recupereren. Dat geldt voor Wout Van Aert maar ook voor de andere renners in het peloton. Nu hebben ze de luxe niet om te pieken. Voor de meesten is dit seizoen een experiment en zullen ze zien waar ze stranden."

Door de coronacrisis herstartte het wielerjaar pas in augustus. Ook toen was Van Aert al top met winst in de Strade Bianche en Milaan- San Remo. "In een normaal jaar zou niemand zoveel wedstrijden na elkaar rijden. De Tour was nog maar net gedaan of het BK stond klaar en nu spreken we over het WK. Volgende week starten dan weer de Waalse klassiekers en daarna begint het Vlaamse werk. Misschien zien we op een bepaald moment jongens op de voorgrond komen die de Tour niet gereden hebben", speculeert Van Den Bosch. Denk daarbij aan renners zoals Matthieu van der Poel.