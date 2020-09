Internationale solidariteit verdient een belangrijke plaats aan de onderhandelingstafel

Terecht gaat er in de regeringsonderhandelingen veel aandacht naar maatregelen die de schokken van de coronacrisis hier opvangen, zoals de sociale zekerheid, de zorgsector, de heropbouw van onze economie.

Maar uitdagingen als corona, de klimaatcrisis of migratie maken duidelijk dat de lusten en lasten ongelijk verdeeld zijn, binnen, maar ook over de grenzen heen. Het is cruciaal om niet enkel in België naar een sociaal rechtvaardig beleid te streven, maar ook internationaal. Van twee coformateurs die minister van Ontwikkelingssamenwerking waren of nog zijn verwachten we dat ze hiervan een punt maken.

Wat in België wordt beslist, heeft een impact op anderen en vice versa. Het is onmogelijk om een toekomstgericht beleid te voeren zonder internationale blik, zonder internationale samenwerking, zonder internationale solidariteit. Dit verdient een belangrijke plaats in de finale etappe van de regeringsvorming. Uit moreel oogpunt, maar ook uit eigenbelang.