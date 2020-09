Oud-radio- en tv-maker Jan Van Rompaey wordt 80: "Je moet zo lang mogelijk jong blijven"

De coronacrisis houdt ook Jan bezig natuurlijk. "Ik herinner me wel nog griepepidemies in het verleden, maar iets van deze omvang, daarvan had ik nooit gedacht dat het zou gebeuren. En dat het ons overkomt op deze leeftijd, is jammer. We zijn al wat ouder en door corona kan je bijvoorbeeld niet meer op reis gaan. Ik heb het gevoel dat corona ons iets afneemt." Jan heeft ook kritiek op de manier waarop de coronacrisis nu wordt aangepakt. "De overheid moet krachtig ingrijpen, ik vind dat ze verkeerd bezig zijn. Mensen hebben nood aan steun en ik heb het gevoel dat we geen politici hebben waar mensen kunnen op steunen. Door het hele gedoe luisteren mensen niet meer naar de maatregelen. Mensen verliezen ontzag voor het gezag. Maar ik ben wél nog van de generatie die luistert (lacht)."