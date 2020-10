Buurt verkiest Jos (89) tot "Beste Buur" van Mortsel: "Pater familias die zorgt voor lekkere duivensoep" 

Toch blijft Jos bescheiden. Hij ziet zijn winst vooral als een steunbetuiging van de buren. Zijn vrouw overleed in mei en daar heeft hij het af en toe nog moeilijk mee. "Ik heb mijn vrouw lang zelf verzorgd, maar nadat ze haar heup brak, heeft ze nog even in een verzorgingstehuis gewoond. Daar werd ze fantastisch goed geholpen. Jammer genoeg is ze toch overleden", vertelt een emotionele Jos. "Mijn buurvrouwen weten dat ik het even moeilijker heb en ze willen me hiermee steunen. Ze zijn super."