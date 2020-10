Kant-en-klare huizen uit een fabriek: "Ze worden met keuken, badkamer en zelfs geverfd geleverd op de werf"

Het familiebedrijf Martin Vandereyt & Zonen uit Zonhoven heeft al 30 jaar ervaring in houtskeletbouw en heeft nu een nieuwe techniek ontwikkeld. De huizen worden eerst tot in de puntjes afgewerkt in een fabriek en dan naar de werf gebracht. Ze kunnen dan in één dag tijd worden opgebouwd. "De elektriciteit, de vloerverwarming, de keuken, de badkamer... zelfs de muren zijn geverfd", legt zaakvoerder Martin Vandereyt uit. "Het afgewerkte huis wordt dan met speciaal vervoer en met een speciale kraan op de werf neergezet. Het is dan instapklaar."