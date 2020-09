Kim Jong-un excuseert zich voor doden Zuid-Koreaanse ambtenaar

Wat de man bezielde is voorlopig niet duidelijk. Volgens Zuid-Korea lijkt het erop dat hij wou overlopen naar het noorden. Zijn schoenen werden teruggevonden op de boot. Op Noord-Koreaans grondgebied zou hij ondervraagd zijn door Noord-Koreaanse militairen. Die kregen vervolgens orders om de man neer te schieten en zijn lichaam te verbranden.

Zuid-Korea eiste excuses en die zijn er nu gekomen. Volgens Zuid-Korea kwam er een brief uit het noorden, waarin leider Kim Jong-un zich uitdrukkelijk excuseert en zegt dat het incident niet had mogen gebeuren.

Volgens Noord-Korea gebeurde het incident in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Omdat de man zich niet kon identificeren, werd hij met tien schoten gedood. In de brief wordt wel ontkend dat ze het lichaam van de man wilden verbranden.

Het is meer dan 12 jaar geleden dat Noord-Korea nog een Zuid-Koreaanse burger heeft neergeschoten. Toen ging het om een vrouwelijke toerist die zich te ver in een verboden zone had gewaagd. De relaties tussen Noord- en Zuid-Korea zitten al enkele maanden in het slop. Een telefoonverbinding tussen beide landen werd in juni doorgeknipt.