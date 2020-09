Kinderpsychiater Adriaenssens: “Wat koning Filip heeft meegemaakt in zijn jeugd noemen we emotionele verwaarlozing”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssen windt er geen doekjes om. “In 2020 noemen we wat koning Filip als kind heeft meegemaakt emotionele verwaarlozing,” zegt hij, naar aanleiding van de docureeks op Canvas over Filips leven. In aflevering één zagen we hoe de jonge prins opgroeide in een gebroken gezin, met afwezige ouders. We zagen hoe zijn eenzame jeugd hem heeft getekend.

“Emotionele verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling,” zegt Adriaenssens. “Het is ook de vorm van kindermishandeling die het meeste voorkomt, maar waar we het minste over praten. Ik vind het belangrijk dat we dat benoemen, los van de persoon, want het verklaart veel.”

(Lees voort onder de foto's)