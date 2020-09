Tientallen landen (met België) engageren zich voor meer biodiversiteit: "Dramatisch natuurverlies stoppen"

"Je moet dit zien als een soort aanzet voor de New Deal for People and Nature", zegt Koen Stuyck van WWF België. "Dit is een erkenning van de staats- en regeringsleiders dat het heel slecht gaat met de biodiversiteit, en dat we iets moeten doen."

Verschillende landen werken momenteel aan een biodiversiteitsstrategie. "Ze moeten daarin concreet zeggen hoe ze de zaken gaan aanpakken", zegt Stuyck. België zal dus een concreet plan moeten voorleggen, net zoals we dat moeten doen voor onder meer hernieuwbare energie en CO₂-reductie. De deadline is in principe het einde van het jaar.

Die rapporten komen dan aan bod op de grote biodiversiteitstop in Kunming (China). De COP over biodiversiteit is door corona uitgesteld naar volgend jaar en zou in het tweede trimester plaatsvinden. In China moet overeenstemming worden bereikt over een wereldwijd doel voor de natuur, en over de globale biodiversiteitsdoelstellingen. In principe had 2020 het jaar van de biodiversiteit moeten worden, misschien kan 2021 dat alsnog worden, hoopt het WWF.