Personeel lingerieproducent in Schellebelle poseert in ondergoed: “Vrouwen moeten zich niet schamen voor wat ze hebben”

“Toen ik het voorstel kreeg om te poseren, heb ik er toch een nachtje over moeten nadenken”, vertelt Coeman verder. “Maar ik sta er nu echt achter. We willen tonen dat vrouwen zich niet moeten schamen over wat ze hebben. Ik heb ook een cupmaat meer, zoals veel mensen zouden zeggen, maar het is wat het is. De rondingen en littekens zijn het verhaal van je leven. Je moet geen schroom hebben om dat te tonen. De foto’s staan sinds deze ochtend online, en ik heb eigenlijk alleen nog maar leuke reacties gekregen!”