Liveblog: Meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames, "zonder bijsturing van maatregelen herhaling van eerste golf"

In de havenstad Marseille, in het zuiden van Frankrijk, is er veel protest tegen de strenge maatregelen die de regering er heeft opgelegd in de strijd tegen het coronavirus. Alle cafés en restaurants moeten er twee weken lang volledig dicht. Alle etablissementen die publiek ontvangen, moeten sluiten, behalve zij die een "strikt sanitair protocol" hebben, zoals theaters, musea en bioscopen.



Er golden eerder al beperkingen in Marseille, maar die worden nu nog aangescherpt. Er geldt nu een maximaal alarmniveau (net voor de noodtoestand). Volgens de Franse regering is het in Marseille "een race tegen de klok" en "daarom hebben we beslist om heel strikte maatregelen in te voeren", verklaarde premier Jean Castex gisteren.

Het stadsbestuur van Marseille is niet te spreken over de verstrenging. "Dit is een collectieve straf en een catastrofe", luidt het. "Eens te meer wordt onze regio met de vinger gewezen", zei viceburgemeester Benoît Payson, geflankeerd door burgemeester Michèle Rubirola. Vertegenwoordigers van plaatselijke handelaren hebben opgeroepen tot protest voor de handelsrechtbank van Marseille vanmiddag.

De coronacijfers in Frankrijk blijven snel stijgen: er zijn in 24 uur meer dan 16.000 besmettingen bij gekomen, het hoogste aantal ooit.