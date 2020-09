Madrid plaatst nog eens acht wijken in lockdown, terwijl regionale en nationale regering botsen

In het dichtbevolkte Madrid, waar mensen massaal het openbaar vervoer nemen, stijgt het aantal besmettingen het sterkst. Vooral in de arme wijken, waar mensen vaak met velen in kleine appartementen wonen, afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en vaak werken in slechte jobs waar de coronamaatregelen niet of nauwelijks worden nageleefd. In die wijken mogen mensen hun buurt alleen nog verlaten voor essentiële verplaatsingen, en moeten winkels, bars en restaurants om tien uur 's avonds dicht.