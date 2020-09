"Voor dierlijke dapperheid en moed": Magawa krijgt gouden medaille voor het opsporen van landmijnen

Magawa is een Gambiahamsterrat (Cricetomys gambianu), een knaagdier dat tot 45 centimeter groot kan worden en voorkomt in Afrika, van Senegal en Kenia in het noorden tot Angola en Mozambique in het zuiden. In de jaren 90 kwamen wetenschappers op het idee om Gambiahamsterratten in te zetten voor het opsporen van landmijnen. De dieren hebben een scherpe reukzin en zijn makkelijk te trainen.

In 2000 werd APOPO opgericht, een internationale vzw gebaseerd in Tanzania, maar geregistreerd in België. APOPO kweekt knaagdieren en leidt ze op "HeroRAT", niet alleen om landmijnen op te sporen, maar ook tuberculose. Magawa is zo'n "HeroRAT". Hij is 7 jaar oud en wordt ingezet bij de opruiming van landmijnen in Cambodja, in Azië.

Tijdens zijn carrière is Magawa er met zijn scherpe neus in geslaagd 39 landmijnen en 28 niet-ontplofte explosieven te detecteren. Hij is de meest succesvolle rat die APOPO tot nu toe heeft opgeleid, hij heeft meer dan 141.000 m² afgespeurd, het equivalent van 20 voetbalvelden. Voor die prestatie heeft de Britse dierenorganisatie PDSA Magawa nu beloond met een gouden medaille "voor zijn levensreddende moed en toewijding bij zijn missie om dodelijke landmijnen op te sporen en te helpen verwijderen."