Mesaanval in de buurt van oude lokalen van Charlie Hebdo, zeker vier mensen gewond

De dader werd gevat in de buurt van de Place de la Bastille. Aanvankelijk dacht de politie dat het om twee daders ging, nu lijkt het toch maar om een persoon te gaan.

Voorlopig is het ook niet duidelijk wat het motief van de dader is en of het om een terreuraanslag zou gaan. De Franse premier Jean Castex heeft laten weten dat hij naar het crisiscentrum gaat om zich te laten informeren over de situatie. Op dit moment loopt in Frankrijk ook het proces over de aanslag bij Charlie Hebdo, daarbij kwamen in 2015 twaalf mensen om het leven.